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National Signing Day is upon us as the class 2023 prospects around the country look to sign their letters of intent!
The Oregon State football team and head coach Jonathan Smith are fresh off a Las Vegas Bowl win over Florida and just the third 10-win campaign in program history, so there's bound to be excitement on this signing day just days after...
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9:43 A.M - Leonard Ah You Signs With Oregon State
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MORE: Leonard Ah You Commits To OSU | HIGHLIGHTS
The Beavers had Leonard Ah You on their want list for the majority of the cycle. They hosted him for an official visit in June but after that, all was quiet for the Hawaiin linebacker and his recruitment. He finally made his decision last month, committing the to Beavers. A good athlete who shows strong fundamentals at the position.
8:41 A.M. - Zachary Card Signs With Oregon State
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Game-changing speed is what Card brings to the Beavers, he committed to the Beavers in June, just a month after receiving an offer from the program.
8:26 A.M. - Nikko Taylor Signs With Oregon State
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A big recruiting win over of recent for the program, Taylor committed to Oregon State last week over Nebraska and Kansas. He'll provide the defense with an immediate impact player at linebacker who can also come off the edge as a defensive end.
7:44 A.M. - Isaiah Chisom Signs With Oregon State
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MORE: Beavers Land Isaiah Chisom | Film Room: LB Isaiah Chisom | HIGHLIGHTS
Someone we believe could be one of the biggest steals of the recruiting cycle, Chisom is a fundamentally sound linebacker with great athleticism and high level production in one of the most talented areas of high school football in the country. Has a chance to play early in his career thanks to his already superb size.
7:37 A.M. - Abraham Johnson Signs With Oregon State
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MORE: Beavers Land DT Abraham Johnson | HIGHLIGHTS
Johnson brings great size to the defensive tackle position for the Beavers. He'll have the unique opportunity to blend that quality size with some impressive athleticism once he gets to Corvallis next year.
7:30 A.M. - Zander Esty Signs With Oregon State
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MORE: Beavers Land OL Zander Esty | Film Room: OL Zander Esty | Highlights
Esty is an overall impressive offensive tackle prospect and helped pave the way for a highly impressive Placer rushing attack this season. He'll be a superb run blocker down the road for the Beavers and once he develops more as a pass blocker, could be a bonafide multi-year starter.
7:27 A.M. - Andre Jordan Signs With Oregon State
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MORE: Andre Jordan Commits To OSU
A fundamentally sound cornerback, Jordan combines good athleticism with great ball skills. One of the best cornerbacks in the Pacific Northwest, Jordan committed to the Beavers over Arizona and Oregon.
7:20 A.M. - Kelze Howard Signs With Oregon State
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MORE: Kelze Howard Commits To OSU | HIGHLIGHTS
Another crown jewel of the class, Howard is one of the best defensive linemen east of the Mississippi and is a huge recruiting win for the program. They beat Arizona State, BYU, Colorado, Miami (FL), Michigan, Nebraska, Oregon, USC, and Washington for the Las Vegas native.
7:15 A.M. - Aidan Chiles Signs With Oregon State
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MORE: FILM ROOM: QB Aidan Chiles | Downey (CA) QB Aidan Chiles Commits | HIGHLIGHTS
The crown jewel of the class, Chiles has gone from a rather unknown quarterback prospect to one of the best in the nation. He had a tremendous senior season, showing his abilities as a dual-threat quarterback. Elite athleticism, great arm strong, great accuracy, he has all the makings of being a multi-year starting quarterback.
7:13 A.M. - Cooper Jensen Signs With Oregon State
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MORE: Jensen Feeling At Home With OSU | Beavers Land 2023 TE Cooper Jensen
One of the Beavers' longest commitments, Jensen has been rock solid to the program since his commitment. He'll bring great size and athleticism to the program and with the development we've seen at the position in Jonathan Smith's tenure in Corvallis, the sky could be the limit for the Washington native.
7:09 A.M. - David Wells Signs With Oregon State
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MORE: Beavers Land Lakewood (WA) WR David Wells | HIGHLIGHTS
Wells is a quality wide receiver prospect and one that the Beavers saw join the fold fast in June. After receiving an offer just days before his commitment, Wells also held offers from Colorado State, Florida Atlantic, Fresno State, and Nevada.
6:15 A.M. Jacob Anderson Signs With Oregon State
MORE: Montana OL Jacob Anderson Commits To OSU | HIGHLIGHTS
The Beavers went into Montana to grab Anderson who has great size at 6-foot-6 and has quality athleticism for his size. Once he adds more weight, there's a lot to like about him, if his development goes right, the Beavers have a potential gem in Anderson.
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5:35 A.M. - Montrel Hatten Signs With Oregon State
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MORE: HIGHLIGHTS | What Montrel Hatten Will Bring To OSU's Offense | Montrel Hatten Commits To OSU
A technically advanced wide receiver, Hatten is one Beaver signee that we wouldn't be shocked plays right away as a true freshman. An outstanding, high-production receiver that plays some of the best talent in Texas. A huge steal for the Beavers in this class.
5:30 A.M. - Thomas Collins Signs With Oregon State
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MORE: Oregon State Lands Thomas Collins
A European import, Collins is a raw defensive tackle prospect but is a great athlete and the ceiling for the 6-foot-1, 260-pound prospect is off the charts. It may take sometime for him to see the field but the potential is there for him to be a big-time play maker down the road for the Beavers.
5:14 A.M. - Jermod McCoy Signs With Oregon State
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MORE: Oregon State Lands Jermod McCoy | HIGHLIGHTS
After losing two commitments in October the Beavers needed to find new targets and McCoy was at the top of their board. Formerly committed to Tulane, Jonathan Smith and his staff worked hard in getting McCoy in the fold, it all came to fruition late last month.
4:54 A.M. - Harlem Howard Signs With Oregon State
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MORE: HIGHLIGHTS | Beavers Dip Into FL To Land Harlem Howard | Harlem Howard Commits To OSU
Howard was a late addition to the class but was a safety prospect that the Beavers were targeting for quite a while. He was on campus for an official visit earlier this month and committed soon afterward.
4:25 A.M. - Zakaih Saez Signs With Oregon State
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MORE: FILM ROOM: Zakaih Saez | Beavers Land FL DE Zakaih Saez | HIGHLIGHTS
Another Florida native, Saez joined the class in June and has been solid to the Beavers ever since. The defensive end prospect already has great size and will only get bigger from here. A quality first step and shows the strength and hand fighting skills necessary as well to be successful at the collegiate level.
4:19 AM - Tastean Reddicks Signs With Oregon State
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MORE: Tastean Reddicks Breaks Down Oregon State Commitment | Oregon State Lands FL WR Tastean Reddicks | HIGHLIGHTS
The Beavers had a strong showing in Florida this year and Reddicks is a big part of that, as the cycle went on the 6-foot, 175-pound wide receiver had other schools looking around at him but he stayed solid to the Beavers throughout. The Dillard High School product was productive throughout high school and will bring quality size and athleticism to the Beavers wide receiver room. A smooth route runner with great ball tracking skills.
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