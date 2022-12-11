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Oregon State lands Florida three-star DB Harlem Howard

Florida three-star DB Harlem Howard verbally commits to the Beavers
Florida three-star DB Harlem Howard verbally commits to the Beavers (Rivals)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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