Three-Star Florida DE Zakaih Saez Commits to Oregon State

Coming off their first major official visit weekend of the summer months, Oregon State has picked up a commitment from three-star Fort Lauderdale (FL) defensive end Zakaih Saez. The 6-foot-4, 223-pound three-star prospect made his official visit to Oregon State over the weekend, his second visit to campus after visiting the Beavers back in March. Since that initial visit to Oregon State over two months ago, Jonathan Smith and his Oregon State program have been at the forefront of Saez's recruitment.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db21taXR0ZWTwn5ak8J+nofCfpqs8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBCZWF2ZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2FjaF9TbWl0aD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hf U21pdGg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hf QnJheT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfQnJheTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlRG9jNDA/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pa2VEb2M0MDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9EeWxhbkNDX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBE eWxhbkNDX0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NU QV9Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1RBX0Zvb3RiYWxs PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FuZHJld19Jdmlu cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW5kcmV3X0l2aW5zPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSGFycmlvdHQ/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoSGFycmlvdHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbXJfY2FydGVyOTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QG1yX2NhcnRlcjkzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL21vbnR5bmVsc29uMTgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBt b250eW5lbHNvbjE4MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9KX05lbHNvbjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpfTmVsc29uMTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaE1pa2VPU1U/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTWlrZU9TVTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWtlQ29va3VzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBKYWtlQ29va3VzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3JvYmVydGNvbGVtb29yZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5Acm9iZXJ0Y29sZW1vb3JlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0ptb2Zyb210aGU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKbW9m cm9tdGhlNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0 ZVJlY3J1aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YXRlUmVjcnVp dGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNX b29keT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzV29vZHk8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQjEyUEZvb3RiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCMTJQRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfSkJydWNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDb2FjaF9KQnJ1Y2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9NTzJUa0p1RElPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTU8yVGtKdURJTzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBaYWthaWggU2FleiAoQFpha2FpaF8xNSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9aYWthaWhfMTUvc3RhdHVzLzE1MzM5MTY3 NzI0NDkwMDE0Nzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA2LCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Despite programs such as Florida State, Georgia Tech, Iowa State, Louisville, Maryland, Mississippi State, Pittsburgh, and Wake Forest all offering Saez and being much closer than Corvallis, the Beavers remained the team to beat throughout his recruitment. "This is an offer I wanted because I can see myself playing at Oregon State," Saez told BeaversEdge shortly after he initially received his offer from the Beavers. That vision for Saez remained true leading all the way up to Monday afternoon's commitment from the Florida native.