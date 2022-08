Oregon State Lands Offensive Lineman Zander Esty

Esty is the Beavers' second offensive lineman in the 2023 recruiting class joining Billings (MT) offensive tackle Jacob Anderson. Anderson committed to the Beavers back in late June after an official visit to Corvallis. Like Anderson, Esty projects to be an offensive tackle at the next level thanks to his 6-foot-5, 275-pound frame.



