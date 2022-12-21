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EDGE PODCAST: Oregon State National Signing Day Edition

Brenden Slaughter & Dylan Callaghan-Croley
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge recruiting analyst Dylan Callaghan-Croley to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Callaghan-Croley break down Oregon State's 2023 signees and much more!

MORE: Signing Day Central | Signing Day Notebook | WATCH: Jonathan Smith Press Conference | The 3-2-1: NSD Edition | NSD Preview | Live Updates

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