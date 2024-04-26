PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!
With Oregon State offensive lineman Taliese Fuaga being drafted 14th overall in the 2024 NFL Draft by the New Orleans Saints, BeaversEdge recaps the social media and interviews from the pick!
Fuaga is Oregon State's highest-drafted player in 61 years (Terry Baker)...
MORE: Preview: Beavers Set To Host Oregon | Taliese Fuaga Picked 14th By NOLA | Sam Mason Enters Portal | Trevor Pope & Jason White Enter Portal | DL Transfer Sets OSU OV | Quincy Wright Enters Portal | Dylan Lopez Enters Portal
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gb3VyIGd1eSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RhbGllc2UxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBUYWxpZXNlMTwvYT4gb24gYmVpbmcgZHJhZnRlZCB0byB0aGUgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYWludHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFNhaW50czwvYT4gZ28gbWFrZSBCZWF2ZXIgTmF0aW9uIHByb3Vk
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUDV2RkVWcWJ6eSI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL1A1dkZFVnFienk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVHJlbnQgQnJheSAoQENv
YWNoX0JyYXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hf
QnJheS9zdGF0dXMvMTc4MzY5MTEwMzk2MDc5NzMyNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UYWxpZXNlIEZ1YWdhIGhhZCBvbmUgb2YgdGhlIG1vcmUgZnVuIHRh
cGVzIEkgd2F0Y2hlZC4uIE5ldyBPcmxlYW5zIGdvdCBhIGdvb2Qgb25lIPCf
pJ08YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vanVQSnh1MjY2VyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL2p1UEp4dTI2Nlc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2VBcmVCaWdHdXlz
IChAV2VBcmVCaWdHdXlzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1dlQXJlQmlnR3V5cy9zdGF0dXMvMTc4MzY3Nzg2NDMwNDMzNzM4OD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbnNpZGUgdGhlIFNhaW50cyBXYXIgUm9vbSBmb3IgdGhlIHBpY2sg
b2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UYWxpZXNlMT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGFsaWVzZTE8L2E+IOKanO+4j/Cfk548YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU2FpbnRzRHJhZnQ/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTYWludHNEcmFm
dDwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZv
b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCZWF2ZXJGb290YmFsbDwv
YT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NveENvbW0/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENveENvbW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9tMXI5SDFSRG5xIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbTFyOUgxUkRu
cTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOZXcgT3JsZWFucyBTYWludHMgKEBTYWludHMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2FpbnRzL3N0YXR1cy8x
NzgzNjk0NDUzMTc1MTMyMzQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmls
IDI2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UYWxpZXNlIEZ1YWdhIGlzIDMyNCBMYnMgYnV0IG1vdmVzIG91dCBv
ZiBoaXMgc3RhbmNlIGxpa2UgaGXigJlzIDIyMC4gSEUgUVVJQ0sgV0lUIElU
LiBUbyB3aW4gaW4gdGhlIE5GTCB5b3UgaGF2ZSB0byBzb2xpZGlmeSB0aGUg
dHJlbmNoZXMuIFNtYXJ0IHBpY2sgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TYWludHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNhaW50czwv
YT4gYXQgYSBwb3NpdGlvbiBvZiBuZWVkLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vY2hjT09ieU8zZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NoY09PYnlPM2c8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIChAUkdJSUkpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUkdJSUkvc3RhdHVzLzE3ODM2Nzkz
NTU3MTkxNTU3ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIw
MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIEJlYXZlciBjb21pbmcgdG8gdGhlIEJheW91IPCflKU8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RhbGllc2UxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBUYWxpZXNlMTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBC
ZWF2ZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05MQVhW
Qjl0cUkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OTEFYVkI5dHFJPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IE5ldyBPcmxlYW5zIFNhaW50cyAoQFNhaW50cykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYWludHMvc3RhdHVzLzE3ODM2ODczMzI5Mzcy
MjA0NDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIwMjQ8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgbW9tZW50IGl0IGJlY2FtZSBhIHJlYWxpdHkgZm9yIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGFsaWVzZTE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFRhbGllc2UxPC9hPiDwn6WyPGJyPjxicj7wn5O6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxEcmFmdD9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05GTERyYWZ0PC9hPiBv
biBORkxOL0VTUE4vQUJDIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95czhLRGda
d1ozIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veXM4S0RnWndaMzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBOZXcgT3JsZWFucyBTYWludHMgKEBTYWludHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vU2FpbnRzL3N0YXR1cy8xNzgzNjc2MDQwNTg3NDg5
NDk0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI2LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UYWxpZXNlIEZ1YWdhIGluIDIwMjM6IDxicj48YnI+MzM5IHBhc3Mt
YmxvY2tpbmcgc25hcHM8YnI+MTIgUUIgcHJlc3N1cmVzIGFsbG93ZWQ8YnI+
MCBzYWNrcyBhbGxvd2VkPGJyPjxicj7wn5ikIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9UYzZ3OWdrZ0hwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVGM2dzlna2dIcDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBQRkYgTk8gU2FpbnRzIChAUEZGX1NhaW50cykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZfU2FpbnRzL3N0YXR1cy8x
NzgzNjczNTEzNTI3NjY4Nzk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmls
IDI2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OZXcgT3JsZWFucyBTZWxlY3RzIE9UIFRhbGllc2UgRnVhZ2EgMTR0
aCBPdmVyYWxsPGJyPjxicj7wn5+kIEhpZ2hlc3QgR3JhZGVkIFJ1biBCbG9j
a2VyIGluIENvbGxlZ2UgRm9vdGJhbGwgaW4gMjAyMyAoOTAuOSkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL213MHVvVnhkVlciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9t
dzB1b1Z4ZFZXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBGRiBDb2xsZWdlIChAUEZGX0Nv
bGxlZ2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUEZGX0NvbGxl
Z2Uvc3RhdHVzLzE3ODM2NzM2OTI0OTAyNDg2NTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtUaGF0JiMzOTtzIGEgcmVndWxhciBvY2N1cnJlbmNlIGZv
ciBoaW0sIHB1dHRpbmcgcGVvcGxlIG9uIHRoZSBncm91bmQuLi4gSGUgaGFz
IHZlcnkgbmltYmxlIGZlZXQgYW5kIGdyZWF0IHB1bmNoIHRpbWluZy4uLiBU
aGlzIGd1eSBpcyBhIGZvdW5kYXRpb25hbCBwaWVjZSBhdCBSVC4gSGUgaXMg
YSAxMC0xNSB5ZWFyIHBsYXllciB0aGF0cyBnb25uYSBiZSBhIG11bHRpcGxl
IHRpbWUgQWxsLVBybyZxdW90Ozxicj48YnI+LS0gTG91aXMgUmlkZGljayBv
biBUYWxpZXNlIEZ1YWdhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HMEhpN3F1
c3lvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRzBIaTdxdXN5bzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBTYWludHMgRmlsbSBSb29tIChAU2FpbnRzRmlsbVJvb20pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2FpbnRzRmlsbVJvb20vc3RhdHVzLzE3
ODM2NzU4MzE3NjE0OTAzMTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg
MjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxXT09PT08gV0VFRUVFReKAnSA8YnI+PGJyPk15IGltbWVkaWF0
ZSByZWFjdGlvbiB0byB0aGUgU2FpbnRzIGRyYWZ0IHBpY2sgb3IgVGFsaWVz
ZSBGdWFnYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMjBLNzVObW1vUiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzIwSzc1Tm1tb1I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVHJpenp5
IFRyYWNlIChAdHJhY2VnaXJvdWFyZDQ4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3RyYWNlZ2lyb3VhcmQ0OC9zdGF0dXMvMTc4Mzg2NTcxMzc0
MjAxMjYxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNiwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgbW9tZW50IFRhbGllc2UgRnVhZ2EgZ290IHRoZSBjYWxsIGZy
b20gdGhlIE5ldyBPcmxlYW5zIFNhaW50cyDwn6W5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxEcmFmdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05GTERyYWZ0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vNVZwMHA5eE9DSSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVWcDBw
OXhPQ0k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRy5PLkEuVC4gRmFybSBTcG9ydHMgKEBH
T0FUZmFybW1lZGlhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dP
QVRmYXJtbWVkaWEvc3RhdHVzLzE3ODM2NzUzNjQ2MTY2ODM2NjA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=