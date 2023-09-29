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Oregon State Football Recruiting: Visitors For Utah vs Oregon State

Brenden Slaughter & Dylan Callaghan-Croley
BeaversEdge.com Staff

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MORE: 5 Questions With Utah Expert | Injury Report vs Utah | Staff Predictions | EDGE Previewing Utah vs OSU

Oregon State football is gearing up for a Friday night matchup with 10th-ranked Utah as the 19th-ranked Beavers will welcome the Utes into Reser Stadium for OSU's Pac-12 home opener...

2024 wide receiver pledge Malachi Durant headlines a solid list of attendees that will be on hand for the Beavers' battle against the Utes...

The full list, including the younger brother of a current Oregon State player, can be found HERE

Starters as Recruits: Utah vs OSU | Pac-12 Power Rankings Week 5 | Beavers Lose OL Pledge David Abajian | A Closer Look At Utah

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