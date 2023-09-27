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EDGE PODCAST: Previewing Oregon State's Matchup vs Utah & MORE

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap the loss to Washington State and are joined by UteNation Publisher Alex Markham to break down everything Utah ahead of Friday's showdown...

MORE: Starters as Recruits: Utah vs OSU | Pac-12 Power Rankings Week 5 | Beavers Lose OL Pledge David Abajian | A Closer Look At Utah | Commit Stats: Recent Look At OSU's Recruits | WATCH: Beavers Preview Utah | Beavers In The NFL: Week 3 Recap | Notes & Quotes From Jonathan Smith

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