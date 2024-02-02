Advertisement
News More News
ago baseball Edit

Oregon State Eighth In NCBWA Preseason Top-30

BeaversEdge.com
Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

MORE: Who Did OSU Offer In Jan? | WATCH: WBB Previews Oregon | 2024 Scholarship Chart | Jamie Christian Named ST Coordinator | WATCH: OSU Baseball Meets The Media

CORVALLIS, Ore. – Oregon State baseball is ranked eighth in the 2024 National Collegiate Baseball Writers Association (NCBWA) preseason top-30, which was released on Thursday.

It’s the fourth top-10 ranking to open the year for the Beavers, who are also fifth by Baseball America, seventh by D1Baseball.com and ninth per Perfect Game. OSU is the highest ranked Pac-12 Conference team in all four.

MORE: Beavers Add OL Jayden Tuia | OSU Is Getting An Explosive Athlete In Jeremiah Ioane | Offseason Movement Tracker | WBB Moves To No. 18

The Beavers open their 2024 schedule Feb. 16 when taking on New Mexico in Surprise, Ariz.

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement