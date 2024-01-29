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Oregon State getting an instinctive & explosive LB in Jeremiah Ioane

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Earlier this month, Oregon State picked up a commitment from Las Vegas linebacker Jeremiah Ioane, the program's first commitment of the 2025 recruiting cycle. The 6-foot-2, 215-pound linebacker picked the Beavers over offers from Arizona, Colorado State, Nevada, Northern Arizona, and Portland State.

With that, what is Oregon State getting in the three-star linebacker? BeaversEdge takes a closer look below.

Notably, Ioane missed the entirety of his junior season due to personal reasons, so we will be reviewing the tape of his sophomore season.

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