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WATCH: Oregon State MBB Talks Weekend Sweep & Previews UCLA & USC

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State head coach Wayne Tinkle, guard Christian Wright, and forward Thomas Ndong as the trio talks about the weekend sweep of the Arizona schools and previews UCLA & USC...

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