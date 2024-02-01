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Who did Oregon State offer in January?

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Below, BeaversEdge lists every recruit who reported an Oregon State offer in January on social media.

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