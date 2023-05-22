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Oregon State Baseball Postseason Projection

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (39-16, 18-12 Pac-12) set to face Arizona in the Pac-12 Tournament on Wednesday, BeaversEdge takes a closer look at the latest postseason projections!

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D1Baseball Projection (5/22)

In the latest D1Baseball.com projection, Oregon State is currently projected to be a No. 2 seed in the Stillwater Regional with No. 13 National Seed Oklahoma State hosting. The Stillwater Regional would be paired with the Baton Rouge Regional hosted by No. 4 National Seed LSU...

FULL PROJECTION

Oregon State's RPI Report

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