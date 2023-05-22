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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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With the Oregon State baseball team (39-16, 18-12 Pac-12) earning the No. 2 seed in the Pac-12 Tournament and set to face Arizona on Wednesday, BeaversEdge takes a look at the national polls!

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Oregon State Baseball Rankings 5/22
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