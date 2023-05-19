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Coach Speak: What Oregon State is getting in RB Makhi Frazier

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Shortly after McKinney (TX) athlete, Makhi Frazier committed to Oregon State, BeaversEdge caught up with McKinney head coach Marcus Shavers to talk about what the Beavers are getting in Frazier on and off the field.

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