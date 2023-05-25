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Inside the Dam: Updates on several key 2024 Prospects

© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK
© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK (© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK)
Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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It's been a while since we last did an Inside the Dam and with official visits right around the corner, this appears to be as good time as any to provide some updates on several key 2024 targets. Inside the Dams will be more frequent over the next few weeks as Oregon State goes through their scheduled official visits.

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Update on a top 2024 QB target...

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Oregon State still sets well for Demaricus Davis but one school to watch out for going forward could be Penn State State. The Nittany Lions haven't offered Davis yet but are showing interest in the pro-style quarterback.

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