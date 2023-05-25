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Oregon State Baseball Postseason Projection (5/25)

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (39-17) set to face Arizona State in the Pac-12 Tournament on Thursday, BeaversEdge takes a closer look at the latest postseason projections!

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D1Baseball Projection (5/22)

In the latest D1Baseball.com projection, Oregon State is currently projected to be a No. 2 seed in the Lexington Regional with No. 12 National Seed Kentucky hosting. The Lexington Regional would be paired with the Clemson Regional hosted by No. 5 National Seed Clemson...

FULL PROJECTION

Oregon State's RPI Report

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