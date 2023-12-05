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Pair Of Oregon State Commits To Make Official Visits Elsewhere This Weekend

James Snook-USA TODAY Sports
James Snook-USA TODAY Sports (James Snook-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Since Jonathan Smith left Corvallis for East Lansing, Oregon State has seen four commitments de-commit from the program and reopen their recruitment. The proverbial bleeding may not be over either for the Beavers, as a pair of Oregon State commitments will be taking visits elsewhere this weekend, BeaversEdge has confirmed.

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