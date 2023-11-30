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WATCH: Oregon State Interim Kefense Hynson + Players Talk Bowl Game & MORE

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State interim head coach Kefense Hynson, center Jake Levengood, defensive back Kitan Oladapo, and linebacker John McCartan as they talk the coaching change, the bowl game, the team mood, and much more...

MORE: WATCH: Bray Press Conference | OC Hotboard v1.0 | 5 Takeaways From Trent Bray's Presser | Update On Aidan Chiles | WATCH: Barnes Talks Hire | WATCH: Bray Talks With BeaversEdge

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