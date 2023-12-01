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With Oregon State hiring coach Trent Bray, BeaversEdge looks at potential defensive coordinator candidates, one of Bray's most essential hires...

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