Advertisement
News More News
ago football Edit

Oregon State loses commitment from Hawaii defensive end Kekai Burnett

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

For the third time since Jonathan Smith left Corvallis for Michigan State, a commitment has backed off their pledge to the Beavers. This time it came in the form of Hawaii defensive end commitment Kekai Burnett.

MORE: Beavers Lose Commitment From Kekai Burnett | Beavers Offer A Pair Of DL | WATCH: Hynson + Players Talk Bowl Game & MORE| 5 Takeaways From Trent Bray's Presser | Update On Aidan Chiles | WATCH: Barnes Talks Hire | WATCH: Bray Talks With BeaversEdge

Advertisement

Burnett's announcement comes just hours after he received an offer from Michigan State. The 6-foot-3, 235-pound defensive end originally committed to the Beavers in July over offers from Arizona, BYU, Cal, Nevada, Oregon, Stanford, and Washington State.

The Beavers now hold 12 commitments in their 2024 recruiting class.

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement