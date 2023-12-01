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Oregon State loses commitment from Hawaii defensive end Kekai Burnett
Dylan Callaghan-Croley
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BeaversEdge
Recruiting Analyst
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Burnett's announcement comes just hours after he received an offer from Michigan State. The 6-foot-3, 235-pound defensive end originally committed to the Beavers in July over offers from Arizona, BYU, Cal, Nevada, Oregon, Stanford, and Washington State.
The Beavers now hold 12 commitments in their 2024 recruiting class.
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