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Oregon State commits react to the Beavers's win over Utah

© Soobum Im-USA TODAY Sports
© Soobum Im-USA TODAY Sports (© Soobum Im-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Following Oregon State's upset win over the Utah Utes last weekend, BeaversEdge reached out to the Beavers commitments to get their take on the Beavers's fourth win of the 2024 season.

Here's what a handful of the Beavers' commitments had to say.

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"It was a great win definitely shows everyone Oregon State is a great team."


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