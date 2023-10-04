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Oregon State Football: A Closer Look At Cal

T.J. Mathewson • BeaversEdge
Senior Contributor
@tjmathewson

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With the No. 15 Oregon State football team (4-1, 1-1 P12) set to face Cal (3-2, 1-1) at Memorial Stadium on Saturday, BeaversEdge takes a closer look at the Bears!

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