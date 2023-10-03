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WATCH: Oregon State Offense Recaps Utah, Previews Cal

BeaversEdge.com
Staff

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Hear from Oregon State running backs coach Keith Bhonapha, offensive lineman Jake Levengood, and tight end Jermaine Terry as they break down the win vs. Utah and preview California.

MORE: WATCH: Jonathan Smith Monday Presser | 5 Takeaways from Oregon State's win over Utah | WATCH: BeaversEdge talks Oregon State's win over Utah | RECAP: Oregon State bounces back against Utah

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