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Oregon State Baseball Postseason Projections

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team currently riding a seven-game winning streak ahead of its series against Arizona State, BeaversEdge takes a look at the latest postseason projections...

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D1Baseball Projection (4/19)

In the D1Baseball.com prediction, Oregon State is currently slated to be a two-seed in the Baton Rouge Regional with top-seeded LSU hosting. The Baton Rouge Regional would be paired with the Bloomington Regional...

FULL PROJECTION

Baseball America Projection (4/19

In the Baseball America projection, Oregon State is also projected to be a two-seed, this time landing in Nashville with No. 5 national seed Vanderbilt. The Nashville Regional would be paired with the Austin Regional...

FULL PROJECTION

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