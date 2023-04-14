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EDGE Podcast: Talkin' Oregon State Spring Football

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter & Mathewson take a deep dive into Oregon State spring football so far with our thoughts, predictions, and much more!

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