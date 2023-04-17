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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (24-11, 10-8 Pac-12) coming off a three-game sweep of the USC Trojans, BeaversEdge takes a look at the Beavers in the rankings!

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Oregon State Baseball Rankings 4/17
Organization Rank +/- Full Top-25

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