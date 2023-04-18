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WATCH: Oregon State Spring Football Video Day 12

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Video from Oregon State's 12th practice of spring football!

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