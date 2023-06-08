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Inside the Dam: JUCO WRs trending towards the Beavs & who will commit next

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Happy Thursday BeaversEdge subscribers, today we take a look at a pair of JUCO prospects that Oregon State is trending towards as well as a look at who could be on commit watch this weekend for the Beavers.

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Oregon State trending for pair of JUCO wide receivers

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