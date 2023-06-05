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New Hampshire WR Exodus Ayers discusses Oregon State official visit

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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BeaversEdge caught up with Oregon State wide receiver target Exodus Ayers on Sunday following his official visit to Corvallis.

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