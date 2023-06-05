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WATCH: Oregon State Baseball Talks Season-Ending Loss To LSU

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, Gavin Turley, and Travis Bazzana as the trio discusses the season-ending loss to LSU...

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