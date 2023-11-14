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Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, quarterback DJ Uiagalelei, and receiver Jesiah Irish as the trio meets the media ahead of Washington!

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