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PFF: Oregon State Football Team Grades & Top Performers vs Stanford

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the 10th-ranked Oregon State football team (8-2, 5-2 Pac-12) defeating Stanford 62-17 on Saturday, BeaversEdge looks at the team grades at each position and the top individual performers on offense and defense per PFF!

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PFF Grading Scale

Elite: 90.0 or higher

High Quality: 80.0 - 89.9

Above Average: 70.0 - 79.9

Average: 60.0 - 69.9

Below Average: 50.0 - 59.9

Poor: 49.9 or lower

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