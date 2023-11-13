Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he recaps the win over Stanford and looks ahead to Saturday's game against Washington at Reser Stadium...

MORE: Snap Counts + Takeaways vs Stanford | Team Grades & Top Performers | Beavers Rise To No. 10 In Polls | 5 Takeaways From OSU's Win | WATCH: OSU Talks Win Over Stanford | WATCH: BeaversEdge Breaks Down Win | Highlights + Social Media Reaction

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement