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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Win Over Stanford

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter as he breaks down Oregon State's win over Stanford, college gameday's decision to not attend OSU-UW next week, and much more!

MORE: WATCH: Oregon State Breaks Down Win Over Stanford | Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Beavers Cruise Past Stanford

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