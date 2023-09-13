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WATCH: Oregon State Defense & Special Teams Preview San Diego State

Brenden Slaughter & Ryan Harlan
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State cornerback coach Anthony Perkins, inside linebacker Makiya Tongue, and kicker Atticus Sappington as the trio previews the matchup with San Diego State and much more!

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