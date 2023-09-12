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Inside the Dam: Oregon State Extends A Series Of Offers & Visit Reactions

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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BeaversEdge is back at it for another Inside the Dam as we offer the latest on Oregon State's recruiting efforts. Admittedly, the first few weeks of the season have been quiet, but the Beavers are beginning to extend new offers, and recruits are flocking to Corvallis as excitement continues to build around the program.

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While Mann is rated as a running back here at Rivals and is committed to San Jose State as one, Oregon State has not offered Mann at the position. Instead, the Beavers are looking at the San Mateo native as a potential linebacker.

The 5-foot-11, 200-pound athlete committed to San Jose State in January.

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