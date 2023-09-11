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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Recaps UC Davis, Previews SDSU

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he recaps the win over UC Davis and previews the final nonconference matchup against San Diego State...

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