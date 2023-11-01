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WATCH: Oregon State Defense Previews Colorado & MORE

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Trent Bray, defensive lineman Joe Golden, and defensive back Jaden Robinson as the trio talks about the defensive play, Colorado, and more...

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