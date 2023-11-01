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Oregon State Football Bowl Projections Week 10

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the 16th-ranked Oregon State football team (6-2, 3-2 Pac-12) set to face the Colorado Buffaloes this weekend, BeaversEdge takes another look at where the Beavers are currently projected to land in the postseason!

MORE: WATCH: OSU Offense Previews Colorado | Commit Stats: How The Beaver Recruits Are Faring | Beavers In The NFL: Week 8 Recap | WATCH: Jonathan Smith Presser | Snap Counts vs Arizona | PFF: Team Grades & Top Performers vs Arizona

USA Today

Projection: Sun Bowl vs Duke

FOX SPORTS

Projection: Holiday Bowl vs NC State

Bleacher Report

Projection: Sun Bowl vs Syracuse

Yahoo Sports

Projection: Sun Bowl vs NC State

CollegeFootballNews

Projection: LA Bowl vs Fresno State

ActionNetwork (Brett McMurphy)

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