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Who played the most in the Beavers' 27-24 loss to Arizona? Read on to find out!

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Note: Special Teams Snaps Aren't Included