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WATCH: BeaversEdge Talks OSU QB Transfer Gevani McCoy & Quarterback Room

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and Recruiting Analyst Dylan Callaghan-Croley as the duo breaks down the addition of Idaho QB Gevani McCoy, Oregon State's quarterback room next season, and much more!

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