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Three Burning Questions About Oregon State's 2024 Recruiting Class

BeaversEdge.com
Staff

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With the Oregon State football team signing 10 new faces on Wednesday as a part of the class of 2024, BeaversEdge poses three burning questions that Publisher Brenden Slaughter and Recruiting Analyst Dylan Callaghan-Croley break down!

MORE: WATCH: Exclusive Bray Interview | WATCH: BeaversEdge Breaks Down 2024 Class | NSD Central | WATCH: Trent Bray Breaks Down Class | Early Signing Day Notebook

Who Will Have The Best Career At Oregon State?

BRENDEN SLAUGHTER - OLB Shamar Meikle


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