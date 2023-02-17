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baseball
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Ryan Brown Named To Stopper Of The Year Watch List
Brenden Slaughter
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DALLAS – Oregon State redshirt sophomore Ryan Brown has been named to the watch list for the Stopper of the Year, the National Collegiate Baseball Writers Association announced on Thursday.
Brown, a right-hander who had nine saves last season, is one of 81 players on the initial watch list. He went 5-1 a year ago, and struck out 40 in 33 innings over 28 appearances.
Brown, from Salem, Ore., was named a Freshman All-American by both the NCBWA and Collegiate Baseball.
He and the Beavers open their 2023 season Friday against New Mexico in Surprise, Ariz. First pitch is slated for 11:00 a.m. PT (noon in Arizona).
OSU
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