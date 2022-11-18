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{{ timeAgo('2022-11-18 16:49:33 -0600') }} football Edit

Oregon State Football vs Arizona State - Starters as Recruits

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State will look for their fifth win in their last six games on Saturday afternoon against the Arizona State Sun Devils who enter Saturday's game at 3-7 and will look to avoid their third straight loss and fourth in their last five.

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QUARTERBACK

vs

RUNNING BACK:

Damien Martinez is the likely starter for Oregon State...

vs

WIDE RECEIVER

vs

TIGHT END:

vs

OFFENSIVE LINE (LT - LG - C - RG - RT):    

LG - Heneli Bloomfield or Tanner Miller    

OR

vs

LG - CHRIS MARTINEZ (SAN DIEGO STATE TRANSFER)    

RT - EMMIT BOHLE (NORTHWESTERN STATE TRANSFER)  

Defensive Line:  

vs

LINEBACKER:  

OLB

OR

ILB

ILB:

OR

vs

CORNERBACK

vs

SAFETY:

S Jaydon Grant (Questionable) - Oregon State OR     

S Kitan Oladapo - Oregon State    

vs

CHRIS EDMONDS (SAMFORD TRANSFER)    

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