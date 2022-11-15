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Oregon State Football Bowl Projections

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the 25th-ranked Oregon State football team (7-3, 4-3 Pac-12) squaring off with Arizona State in its final road matchup of the season, BeaversEdge.com gives you a look at where the Beavers currently stand regarding the postseason!

MORE: WATCH: Offense Meets The Media | Beavers In The NFL: Week 10 Recap | Recruit Reactions From OSU's Win Over Cal | Snap Counts vs Cal | OSU No. 25 In Latest AP Poll | PFF: OSU's Top Performers & Grades vs Cal | Inside the Dam: Flips, Transfer Portal, & More

USA Today

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Wake Forest on Dec. 30th

CollegeFootballNews

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Duke on Dec. 30th

ActionNetwork (Brett McMurphy)

Projection: First Responder Bowl vs Iowa State on Dec. 27th

Sports Illustrated

Projection: Las Vegas Bowl vs Missouri on Dec. 17th

Athlon Sports

Projection: LA Bowl vs Boise State on Dec. 17th

SportingNews

Projection: First Responder Bowl (Fort Worth) vs Duke on Dec. 27th

Pro Football Network

Projection: Gasparilla Bowl vs UCF on Dec. 23rd

San Jose Mercury News

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl

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