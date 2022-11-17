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EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's Win Over Cal & Previewing ASU
Brenden Slaughter
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BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!
This week, Slaughter and Mathewson recap Oregon State's 38-10 win over California and preview the final road game of the season against Arizona State...
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