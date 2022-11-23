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Oregon State Football Bowl Projections

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the 21st-ranked Oregon State football team (8-3, 5-3 Pac-12) squaring off with No. 9 Oregon (9-2, 7-1) in the final regular-season matchup of the season on Saturday, BeaversEdge.com gives you a look at where the Beavers currently stand regarding the postseason!

MORE: A Closer Look At Oregon | OSU Ranked 21st in CFB | WATCH: Offense Previews Oregon | Injury Report vs Oregon | Beavers In The NFL: Week 11 Recap | Oregon State HC Jonathan Smith Presser | OSU Lands 2023 ATH Jermod McCoy

USA Today

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs NC State on Dec. 30th

CollegeFootballNews

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Duke on Dec. 30th

ActionNetwork (Brett McMurphy)

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Wake Forest on Dec. 30th

Sports Illustrated

Projection: Jimmy Kimmel LA Bowl vs Wyoming on Dec. 17th

Athlon Sports

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Louisville on Dec. 30th

SportingNews

Projection: First Responder Bowl (Fort Worth) vs Duke on Dec. 27th

Pro Football Network

Projection: Gasparilla Bowl vs Cincinatti on Dec. 23rd

San Jose Mercury News

Projection: LA Bowl on Dec. 17th

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