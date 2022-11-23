PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-11-23 11:45:33 -0600') }}
football
Edit
Oregon State Football Bowl Projections
Brenden Slaughter
•
BeaversEdge
Publisher
PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!
With the 21st-ranked Oregon State football team (8-3, 5-3 Pac-12) squaring off with No. 9 Oregon (9-2, 7-1) in the final regular-season matchup of the season on Saturday, BeaversEdge.com gives you a look at where the Beavers currently stand regarding the postseason!
MORE: A Closer Look At Oregon | OSU Ranked 21st in CFB | | WATCH: Offense Previews Oregon Injury Report vs Oregon | Beavers In The NFL: Week 11 Recap | Oregon State HC Jonathan Smith Presser | OSU Lands 2023 ATH Jermod McCoy
USA Today
Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs NC State on Dec. 30th CollegeFootballNews
Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Duke on Dec. 30th ActionNetwork (Brett McMurphy)
Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Wake Forest on Dec. 30th Sports Illustrated
Projection: Jimmy Kimmel LA Bowl vs Wyoming on Dec. 17th Athlon Sports
Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Louisville on Dec. 30th SportingNews
Projection: First Responder Bowl (Fort Worth) vs Duke on Dec. 27th Pro Football Network
Projection: Gasparilla Bowl vs Cincinatti on Dec. 23rd
San Jose Mercury News
Projection: LA Bowl on Dec. 17th
----
•
Talk about it inside The Dam Board
• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on
APPLE & SPOTIFY
• LIKE US on
FACEBOOK
• Follow us on Twitter:
@Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB
• Subscribe to our
YouTube.
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29yZWdvbnN0YXRlLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy9vcmVnb24tc3RhdGUtZm9vdGJhbGwtYm93bC1wcm9qZWN0
aW9ucy0xMCIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRv
Y3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50
LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9
IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBv
ZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAg
ICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsK
ICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgp
Owo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9z
Yi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9
aHR0cHMlM0ElMkYlMkZvcmVnb25zdGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUy
Rm9yZWdvbi1zdGF0ZS1mb290YmFsbC1ib3dsLXByb2plY3Rpb25zLTEwJmM1
PTIwMjI3MzMxMzUmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2Ny
aXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK