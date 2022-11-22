PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

With the Oregon State football team (8-3, 5-3 Pac-12) set to host Oregon (9-2, 7-1) on Saturday, BeaversEdge.com gives you the latest on the Beavers injury-wise heading into the contest.

MORE: Beavers In The NFL: Week 11 Recap | Oregon State HC Jonathan Smith Presser | Snap Counts vs ASU | OSU Lands 2023 ATH Jermod McCoy | PFF Grades & Top Performers vs ASU | 10 Takeaways From OSU's Win Over ASU