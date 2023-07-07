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Inside the Dam: What is next for Oregon State on the recruiting trail?

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State has had a pretty good week already, picking up a pair of commitments in OL David Abijian and defensive end Kekai Burnett. But the Beavers may not be done this week yet, as top running back target Brandon Tullis is set to make a commitment on Saturday.

Additionally, top wide receiver target David Washington is set to make a commitment on Monday with the Beavers among the contenders alongside.

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Below, BeaversEdge breaks down those and more of what to expect going forward for the Beavers on the recruiting trail.

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